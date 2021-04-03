Ролики о жителях «Москвариума» появились на платформе #Москвастобой

Фото: Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

Ролики, подготовленные центром океанографии и морской биологии «Москвариум», появились на платформе #Москвастобой. Об этом рассказали в столичном комитете по туризму в субботу, 3 апреля.

Видео разделены на рубрики. Так, в одну попали пресноводные и морские рыбы, медузы и млекопитающие. В другую — обзор флоры и фауны водоемов от Африки до России. Наконец, еще одна рубрика расскажет о том, как происходит кормление животных в «Москвариуме», их процесс тренировки, и покажет «детский сад» для потомства.

Фото: Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

Большая часть роликов сопровождается комментариями специалистов. Они развеют популярные мифы и расскажут, как общаются дельфины и чем опасен голодный морской еж, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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