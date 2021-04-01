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Новая видеоэкскурсия появилась на медиаплатформе #Москвастобой
Фото: freepik.com

Новая видеоэкскурсия появилась на медиаплатформе #Москвастобой

Кирилл Николаев

Город

Видеоэкскурсия от Московского музея современного искусства (ММОМА) появилась на медиаплатформе #Москвастобой. Об этом в четверг, 1 апреля, рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Жителям столицы покажут ретроспективу двух художников — Елены Елагиной и Игоря Макаревича. Они увидят их отдельные проекты и значимые совместные работы. Кроме того, в рамках видеоэкскурсии «Обратный отсчет» пользователи смогут познакомиться с атмосферными инсталляциями «Круг жизни» и «Неизвестные разумные силы», сообщает ТАСС.

Проект #Москвастобой начали реализовывать в марте 2020 года. На платформе можно познакомиться с лекциями, театральными постановками, литературными чтениями, онлайн-экскурсиями, кулинарными шоу и модными показами.

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