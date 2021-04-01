Исторический музей расскажет о правлении русских царей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Государственный исторический музей приглашает москвичей и гостей столицы на познавательные программы в лектории «18 89». В новом цикле лекций, который можно послушать с 9 по 30 апреля, участники познакомятся с историей жизни и основными событиями правления русских царей и императоров. Вместе с лекторами слушатели постараются понять причины поступков правителей, опираясь на памятники из собрания музея и другие источники.

Цикл программ стартует 9 апреля с лекции «Первые цари династии Романовых». Первым представителям династии необходимо было решить сложные задачи по возрождению государства. Представить картины прошлого помогут портреты первых царей и цариц династии Романовых, царская одежда, наградные золотые монеты и личные царские письма.

23 апреля слушатели узнают о первом российском императоре Петре I, об этапах формирования его характера и основных событиях жизни и правления.

На заключительной лекции «Императрица Екатерина I и эпоха дворцовых переворотов», которая состоится 30 апреля, слушателям представят памятники из коллекции музея, среди которых медаль 1739 г. за мир с турками с портретом императрицы Анны Иоанновны, знамя лейб-кампании 1741 г., трубы-фанфары, портрет и личные вещи М. В. Ломоносова.

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