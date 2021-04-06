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Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве в апреле
Фото: Андрей Никеричев/ Агентство «Москва»

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве в апреле

Юлия Панова

Город

Апрель порадует жителей столицы ясной погодой. Ожидается, что в этом месяце солнце будет светить около 170 часов, дали прогноз в информационном агентстве «Метеоновости».

Синоптики отмечают, что апрель в московском регионе будет близок к норме по числу часов солнечного сияния.

— В сутки солнце в столице светит около 5–6 часов в среднем. Для прогрева воздуха этого вполне достаточно, — сообщили в «Метеоновостях». Кроме того, такого количества солнечных лучей хватает, чтобы от ночных заморозков не оставалось и следа.

— Но бывали годы, когда в апреле было довольно пасмурно. К примеру, в прошлом году во втором месяце весны солнце светило всего 38 часов, — добавили синоптики.

В 2020 году в целом апрель по показателям был несколько холоднее климатической нормы. Температура воздуха прогревалась до 15 градусов тепла и выше лишь пять дней.

По словам специалистов, одним из самых солнечных стал апрель в 2014 году. Тогда солнце радовало москвичей аж 258 часов. Это сказалось и на температуре воздуха в городе. Тогда термометры зафиксировали в Москве пять дней, когда воздух прогревался аж до 20 градусов по Цельсию и даже выше.

Но не всегда большое количество солнечного света — это показатель того, что в город пришла весна. 6 апреля солнце и теплый воздух могли обмануть москвичей и побудить их убрать теплую одежду в шкафы. Однако торопиться не стоит.

— Воздух во вторник прогрелся до 10–12 градусов, что даже немного выше климатической нормы. Но вчерашний день стал последним перед грядущим ухудшением погоды — вернутся осадки. 7 апреля в Москве будет дождь и даже мокрый снег в некоторых районах столичного региона. Осадки станут предвестником похолодания, — рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, за несколько дней может выпасть треть от нормы месячных осадков. Кое-где утром лужи могут даже покрыться тонкой коркой льда.

В плохой погоде виноват большой скандинавский циклон. Но южный ветер не даст температуре опускаться ниже климатической нормы. К выходным столица вновь порадует москвичей солнцем.

Читайте также: Народный календарь. Чего нельзя делать 7 апреля, в Благовещение Пресвятой Богородицы

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