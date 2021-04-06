Народный календарь. Чего нельзя делать 7 апреля, в Благовещение Пресвятой Богородицы

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В эту среду, 7 апреля, православные христиане отмечают один из двенадцати главных православных праздников Благовещение Пресвятой Богородицы. Он принадлежит к числу двунадесятых и посвящен благой вести, которую принес архангел Гавриил Деве Марии о рождении от нее Сына Божьего.

Наши предки верили, что на Благовещение нельзя заниматься тяжелой работой, забивать скот и заниматься любой работой с нитками. Строгий запрет на вязание, шитье и плетение в этот связан с тем, что в древности люди ассоциировали нити с судьбами людей, которые можно перепутать и привлечь в дом расставания и ссоры. Приметы рекомендовали женщинам в первой половине дня не готовить и не заниматься домашними делами. Кроме того, в этот день не стригли и не расчесывали волосы, а также не одалживали вещи, которые могут «вынести» из дома счастье и достаток.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 7 апреля, в Благовещение Пресвятой Богородицы

Приметы погоды гласили, что весна будет холодной, если ласточки еще не прилетели, яркое солнце обещает грозы летом, а дожди – хороший урожай ржи и грибов.

7 апреля отмечаются Всемирный день здоровья и День рождения Рунета. 194 года назад английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, какие мы их знаем сегодня

В этот день родились американская джазовая певица Билли Холидэй, российский политик Валентина Матвиенко, актеры Джеки Чан и Михаил Полицеймако, певец Михаил Круг.

Именины отмечает Тихон.

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