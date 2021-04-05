Народный календарь. Как не навлечь на себя большую беду 6 апреля

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Этот вторник, 6 апреля, в народном месяцеслове называли Артемон – дери полоз, Захарии и Яковы. Православные христиане почитают в этот день постника Печерского преподобного Захария, святителя Артемона Солунского, преподобного Иакова, епископа Катанского.

Наши предки считали, что 6 апреля нельзя выходить из дома без особой необходимости. Не рекомендовалось ходить в гости и приглашать людей к себе в дом. Люди верили, что так можно накликать на себя большую беду. В этот день не начинали никаких новых дел, снижали активность, не ступали в конфликты.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как не навлечь на себя большую беду 6 апреля

Приметы погоды гласили, что если снег пошел, будет хороший урожай гречки. Если в этот день полностью сошел снег, то до следующей зимы уже не выпадет.

6 апреля отмечаются Всемирный день настольного тенниса и День работников следственных органов МВД России.

122 года назад в Москве пустили первый электрический трамвай. В 1898 году в Москве было начато переоборудование Долгоруковской линии конно-железной дороги от Страстной площади по улице Малая Дмитровка и далее до Бутырской заставы. 91 год назад учрежден Орден Красной Звезды – одна из самых массовых наград Великой Отечественной войны

В этот день родились российский писатель Александр Герцен, артисты Кирилл Андреев, Игорь Саруханов, Денис Клявер, Станислав Любшин, российский хирург Николай Склифосовский, медиаменеджер Маргарита Симоньян.

Именины отмечают Мартин, Степан, Захар, Яков, Петр, Владимир.

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