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Народный календарь. Как привлечь богатство 5 апреля
Фото: pixabay.com

Народный календарь. Как привлечь богатство 5 апреля

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре 5 апреля называли Никоновым днем в честь мученика Никона – он был первым сподвижником и последователем учения основателя Киево-Печерской обители Антония.

В этот день люди проводили обряд, чтобы привлечь богатство. Использовалась банкнота, из мяты и меда делали напиток, наливали в стакан и ставили его на банкноту. Говорили: «Напиток с деньгами я получу, богатую жизнь к себе призову». После этого банкноту нужно положить в кошелек к другим банкнотам и не доставать оттуда как минимум неделю.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как привлечь богатство 5 апреля

Приметы погоды гласили, что звездное небо – к заморозкам, увидеть белку – к теплу, а синие облака – к теплым дождям.

5 апреля отмечается Международный день супа. 299 лет назад экспедиция адмирала Якоба Роггевена открыла остров, названный ими островом Пасхи. 30 лет назад появилась авиационная группа «Русские Витязи».

В этот день родились глава республики Калмыкия Кирсан Илюмжинов, актрисы Наталья Кустинская и Эвелина Бледанс.

Именины отмечают Варвара, Илья, Макар, Сергей, Георгий, Алексей, Василий, Лидия, Анастасия, Пелагея.

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