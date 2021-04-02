День экспериментов пройдет в Биологическом музее

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Биологический музей имени Тимирязева приглашает взрослых и детей 11 апреля принять участие в Дне экспериментов, который пройдет в рамках Года науки и технологий.

Гостей музея пригласят в «Медицинский кабинет», где им предстоит стать не пациентами, а настоящими врачами: наложить гипс, рассмотреть рентгеновские снимки, потрогать хирургические инструменты.

На занятии «ПАРАЗИТельные открытия» самым смелым посетителям расскажут и покажут различных паразитов и возбудителей заболеваний.

Впервые пройдет мастер-класс «Химические секреты подземных вод», участники которого смогут попробовать себя в роли гидрогеохимиков, познакомятся с полевой химической лабораторией и разберутся, какую воду можно пить без вреда для здоровья.

На празднике посетители также смогут принять участие в мастер-классах, занятиях «Технический гений природы», «Царство минералов, или Зачем человеку камни» и «Жизнь в каменном веке», провести опыты в рамках «Игры в прятки» и в тематике «Маленького принца».

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