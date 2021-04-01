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Биологический музей пригласил горожан на День геологии
Фото: pixabay.com

Биологический музей пригласил горожан на День геологии

Ольга Маркова

Культура

Биологический музей имени Тимирязева приглашает москвичей 17 апреля примерить на себя романтический образ геолога. К их профессиональному празднику в музее подготовлена большая программа, включающая лекции, мастер-классы и интерактивные выставки, посвященные недрам Земли.

Кроме того, всех посетителей праздника приглашают принять участие в раскопках и добыть настоящие окаменелости — белемниты, аммониты, брахиоподы. А научные сотрудники музея помогут определить обнаруженные следы древней жизни. На память о празднике у его участников останется не только добытый предмет, но и «диплом геолога».

В лекционной программе дня слушателям представят рассказы: «Исследования Земли из космоса», «Брахиоподы: знакомые и непонятные», «Родниковая вода: живая или мертвая» и «Кто научился летать первым. Палеонтологическая ретроспектива полета».

На празднике гости увидят две тематические выставки: «Минералы третьей планеты» о тех полезных ископаемых, которые прилетают на Землю в метеоритах, и «Каменная летопись жизни», где можно подержать в руках настоящий зуб мамонта, прикоснуться к костям динозавров, познакомиться с морскими лилиями.

Кроме того, взрослых и детей в музее ждут познавательные мастер-классы: «Микрокосмос окаменелостей», где можно попытаться самостоятельно найти микроскопические ископаемые; «Вселенная миоспор», которая покажет растения возрастом 340 млн лет; «Палеонтологическое оригами», где можно создать динозавра. А также можно попробовать себя в роли гидрогеохимика на мастер-классе «Химические секреты подземных вод».

Читайте также: Выставка «Живые стихии» откроется в Биологическом музее

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