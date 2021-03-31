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Выставка «Живые стихии» откроется в Биологическом музее
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Выставка «Живые стихии» откроется в Биологическом музее

Ольга Маркова

Культура

Биологический музей им. Тимирязева представляет выставку «Живые стихии», посвященную творчеству члена Союза художников России Наталии Морозовой. Экспозиция будет открыта с 10 апреля по 15 августа, сообщается на сайте музея.

Вся жизнь художницы была примером творчества. Она занималась графикой, живописью, керамикой, пробовала работать с гобеленами. Ее работы экспонировались в центральных выставочных залах Москвы.

Выставку Наталии Морозовой в Биологическом музее подготовили ее ученики, которые сохранили ее яркое и самобытное творческое наследие.

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