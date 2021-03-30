День культурного наследия пройдет в Биологическом музее

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Биологический музей им. Тимирязева приглашает москвичей и гостей столицы принять участие в бесплатной программе к Дню исторического и культурного наследия Москвы. 18 апреля двери старинной усадьбы откроются для всех, кто любит историю и науку, сообщается на сайте музея.

В этот день можно не только прогуляться по усадьбе, в которой расположен музей, но и погрузиться в мир биологии. В залах музея будут стоять микроскопы с подготовленными микропрепаратами. В первой половине дня под объективами микроскопов — микроскопические растения, водоросли, мхи и многие другие. Во второй половине дня на лабораторном стеклышке — целый зоопарк в капле воды: инфузории-туфельки, коловратки, циклопы, дафнии. Научные сотрудники будут готовы ответить на все вопросы и увлекательно рассказать обо всех микропрепаратах.

Усадьба, в которой расположен музей, признана памятником архитектуры XIX века. Познакомиться с ее историей можно на экскурсии «Усадьба «В Грузинах»: история и архитектура».

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