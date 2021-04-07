«Мортал Комбат», «100% волк» и «Уроки фарси»: какие фильмы выйдут в прокат 8 апреля

Фото: Мортал Комбат, 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день особенный, премьерный. 8 апреля большой экран порадует зрителей зрелищным «игровым» боевиком, прошедшим несколько экранизаций, фантастическим мультфильмом и совершенно уникальными документальными фильмами о Чукотке и Якутии.

Открывает обзор фантастический мультфильм «100% волк». Краткий релиз этого шедевра анимации уже подстегивает любопытство. Да, он отдаленно напоминает вариацию на тему «волки и овцы», но только отдаленно. Сюжет картины развивается неожиданно. Когда наследнику семьи оборотней исполняется 13 лет, его ждет шок. Вместо того чтобы стать настоящим злобным волком, он вдруг оказывается пуделем. Надо ли говорить, что в жизни предводителя стаи, коим себя видел несостоявшийся «волчара», произошла катастрофа?! Мультфильм снят по сказке писательницы Джейс Лайонс (Австралия), что обеспечило сценаристам богатый материал в части прописанных характеров героев. Отметим, что свои голоса в русской версии героям мультика подарили Александр Гудков, Ольга Бузова и Клава Кока.

Один из самых ожидаемых фильмов в российском прокате — новая экранизация ленты «Мортал Комбат». Главный герой фильма — боец смешанных единоборств и обладатель метки в виде дракона Коул Янг. Он не знает о своем наследии и не понимает, почему император Внешнего мира посылает своего лучшего воина на охоту за ним. Высшее предназначение в конце концов героя настигает — ему предстоит противостоять врагам из Внешнего мира в битве за Вселенную.

За годы существования игровая франшиза фильма успела обрасти сложной мифологией. Но режиссер Саймон Маккуойд создал свою вселенную. Зрителей ждет встреча с новыми героями, знакомыми по видеоигре. И они не просто появятся, а сойдутся в смертельной битве. Собственно, упомянутый Коул Янг и есть один из новых героев. Среди «знакомых действующих лиц» зритель увидит: Саб-Зиро — классического персонажа; Скорпиона — желтого ниндзя; главного женского персонажа серии — бесстрашную Соню Блейд; Лю Кана — шаолиньского монаха; Кано — наемника и члена преступной организации «Черный дракон». Кстати, предполагалось, что роль Кано исполнит Даррен Шалави. К сожалению, актер умер еще до начала съемок.

Фильм «Уроки фарси» режиссера Вадима Перельмана вновь и вновь возвращает зрителя в годы войны. На этот раз на экранах 1942 год. Оказавшись в концлагере, бельгиец еврейского происхождения Жиль Кремье выдает себя за перса и попадает к концлагерному повару. Так начинается история еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.

Премьера фильма прошла во внеконкурсной программе Special Берлинского фестиваля. Лента представит Белоруссию на церемонии вручения премии «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

Драма «Минари» режиссера Ли Айзека Чуна поведает российскому зрителю о корейской семье, которая через тернии пробивает себе дорогу к осуществлению «американской мечты». Одну из главных ролей в фильме сыграл Стивен Ян. А красная кепка героя — подарок матери ему на 17-летие.

Кстати, название фильма — «Минари» — одновременно является и названием травянистого растения омежника, некоторые виды которого содержат сильнейшие нейротоксины, а другие используются в качестве пряностей.

К азиатским фильмам международные фестивали, как правило, благосклонны. Драму «Минари» эта благосклонность не обошла: фильм был номинирован на премию Critics' Choice Awards в 10 категориях, в том числе за лучший фильм, режиссуру, лучших актера и актрису второго плана, оригинальный сценарий и саундтрек. В итоге фильм взял главный приз фестиваля независимого кино в США.

Кинематограф Великобритании представляет в российском прокате мелодрама «Супернова» режиссера Гарри Макквина. Фильм посвящен путешествию двух мужчин, которые давно находятся в отношениях. Они отправляются в путешествие по стране, которое имеет для них особый смысл, поскольку один из героев стремительно теряет память, а вместе с ней и жизнь. В российском прокате фильм идет в сокращенной версии, поскольку сцена секса из него вырезана. При этом сам режиссер ранее заявлял, что ему важно, что фильм вообще выпустили в российский прокат.

Польская драма «ЗОЖ» расскажет зрителям… об одиночестве. Об одиночестве «звездных», «красивых», «крутых». О том, что имея всего в достатке, человек не имеет главного. Оригинальное название фильма переводится как «Пот» и, возможно, гораздо больше подходит ленте. Главная героиня — звезда «Инстаграма» Сильвия, у которой тысячи подписчиков. И они ее буквально боготворят. Проблема в том, что за яркой картинкой никто не видит реальной жизни. Фильм станет весьма поучительным пособием для тех, кто мечтает о славе в соцсетях.

Разумеется, в российском прокате широко представлена очередная порция западных страшилок. Режиссерская американская группа приглашает зрителей в «Кинотеатр кошмаров». Над фильмом работали пять режиссеров — по числу рассказанных в нем историй. Случайные прохожие забредают в странный кинотеатр «Риальто», где каждому показывается фильм ужасов с собственным участием. А после просмотра зрителей ждет встреча с Киномехаником, которого играет легендарный Микки Рурк. Каждая страшилка раскрывает отдельную тему, так что фильм вполне наверняка найдет своего зрителя.

Триллер с психологическим подтекстом «Препод: История Галатеи», собственно, в своем названии передает суть дальнейшего развития событий. Препод — главный герой — профессор престижного колледжа и примерный семьянин. История Галатеи — другая сторона «медали», где образцовый член общества становится изощренным маньяком, ваяющим свою Галатею. Он просчитывает каждый свой шаг, выбирая себе жертв, оставляя на кровати платье желтого цвета для каждой из них. Обладая цепким умом, препод изощренно ломает сознание похищенных девушек, пробуждая в них стокгольмский синдром.

Еще одна лента ужасов, которая выйдет в прокат 8 апреля, — канадская «Заповедь зла». Оригинальное название фильма переводится как «Проклятье Одри Эрншоу». Сюжет фильма довольно предсказуем: 17 лет коммуна, отрезанная от цивилизованного мира, терпит неурожаи, болезни и голод. Разумеется, в борьбу со своими бедами они вплетают Всевышнего, проводя соответствующие обряды. Но тщетно. И лишь дом на окраине деревни процветает. Озлобленные соседи решают, что хозяйка дома — ведьма. Решившись наказать ее, жители деревни попадают в настоящий ад. Да, зловещие сцены расправы «для эстетов» в фильме отсняты «со вкусом». А в целом, сюжетная линия без неожиданностей, медленно, но верно погружающая в атмосферу деревенского хаоса.

Российская киноиндустрия представлена в прокате комедией «Будь моим Кириллом». Актерский секстет составляют А. Евграфова, А. Антонова, И. Розанова, В. Семеновс, И. Мулин и С. Степин. Режиссер Алла Елисеева представила картину «в духе времени», в которой неуверенная в себе героиня врет семье о том, что на личном фронте у нее все в порядке. В курсе происходящего только муж сестры героини. В итоге бороться с проблемами они берутся сообща.

Завершают обзор два российских документальных фильма о невероятно прекрасных территориях с суровым климатом.

Первая картина — «Книга Моря» — принадлежит «перу» режиссера, научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН Алексея Вахрушева. Завораживающая как сон одиссея морских охотников Чукотки, в которой нет грани между реальностью и мифом. Здесь книгу пишут герои нового эпоса, в котором люди и киты одной крови, а культура, память и наследие предков вечны. Здесь особенно чувствуется единение человека с природой, здесь нет фальши, здесь живут уникальные мифы, в которые веришь безусловно. Слоган фильма — «Самое теплое кино о мире холода». Но это не только кино. В фильме искусно переплетаются документальные съемки и пластилиновая анимация, взявшая на себя отражение национального уклада жизни местного населения. Отметим, что фильм снят еще в 2018 году. За три года он успел завоевать поклонников практически на всех престижных мировых фестивалях: DOK Leipzig в Германии, фестиваль документального кино в Салониках, фестиваль неигрового кино Hot Docs в Канаде.

Еще один документальный фильм о суровых буднях северных территорий представит режиссер Михаил Барынин. Картина «24 снега» была снята еще в 2015 году, но только сейчас добралась до большого экрана. Зрителю предстоит отправиться в путешествие по арктической части Якутии. Большую часть года здесь отрицательная температура и всегда холодная земля. Здесь нет элементарных удобств: телефонной связи, электричества, дорог — ничего. Каждый день — это борьба за выживание. Но именно здесь живут свободные люди. Герой картины, коневод, большую часть года живет в тундре, ухаживая за табуном. Фильм документальный, а потому все, кто присутствует в картине, — реальные люди. И изнуряющий быт Севера ставит каждого из них перед самым тяжелым выбором — кто он на самом деле.

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