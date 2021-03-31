Майор Гром и динозавры: какие фильмы выйдут в прокат 1 апреля

Фото: «Майор Гром: Чумной Доктор» / 2021 год

Четверг в российских кинотеатрах — день особенный, премьерный. 1 апреля большой экран порадуют сразу три российские ленты, одна из которых еще до своего выхода наделала много шума. Шутка ли — перед глазами зрителей предстанет первый в истории национальный кинокомикс! Юных зрителей впечатлят анимационные фильмы, поклонников стильной документалки — настоящий концерт, а возрастному поколению придется «Вспомнить все».

Открывает обзор самая ожидаемая из российских кинолент — «Майор Гром: Чумной Доктор». Фильм снят по одноименному комиксу издательства Bubble. Главный герой — майор полиции Игорь Гром — борется с преступностью в Санкт-Петербурге. Перед зрителем — образ идеального полицейского.

Неожиданно в городе появляется «чистильщик» Чумной Доктор, который с энтузиазмом принимается очищать город от тех, кто когда-то избежал наказания с помощью денег и влияния. Методы злодея далеки от робин-гудовских. Майор Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого зависит судьба всего города. Режиссер «Майора Грома» — Олег Трофим, ранее представивший зрителям первую часть популярного «Льда». Главного героя играет Тихон Жизневский, который буквально вжился в образ, физически приобретя его черты.

Еще один российский кинофильм с отсылкой к неоднозначным 90-м, который зрители увидят в ближайшее время, — «Маша». Юной героине всего 13 лет. Она носит розовые очки (в прямом и переносном смысле) и яркие лосины. Ее лучшие друзья — парни из боксерской секции ее дяди — держат в страхе весь город. Но Машу они любят и защищают, а она поет им джаз. Девочка ничего не понимает во взрослых разборках, пока однажды это не становится и ее проблемой. Фильм для режиссера Анастасии Пальчиковой — дебютный. И он не про бандитов. Он про подрастающее поколение. Про столкновение двух миров: детской невинности и агрессивности окружающей действительности.

Режиссер Игорь Кинько представит российскому зрителю фильм «После Чернобыля», съемки которого начались еще в 2013 году. Группа туристов, путешествуя по Восточной Европе, случайно попадает в Припять. Оказывается, зона отчуждения не такая уж и заброшенная. И нет бы в момент первого столкновения с неизвестным развернуться и убежать. Но так уж устроен пытливый ум человека, что уйти, не разобравшись в ситуации, он не может… Отметим также, что в фильме есть реальные кадры, снятые в мертвом городе Припять.

Зарубежная часть обзора традиционно берет количеством. Неожиданно в череду «новоделов» затесался фильм 1990 года выпуска — американский «Вспомнить все». Жизнь простого рабочего парня скучна и однообразна. С помощью сомнительной компании, создающей с помощью импульсов в мозг альтернативную реальность, он начинает воспринимать себя другим человеком. Проблема в том, что сеансы иллюзий начинают переплетаться с обычной жизнью героя. И теперь, чтобы выжить, ему необходимо вспомнить все.

Фото: «Вспомнить все» / 1990 год

Фильм 30-летней давности за время, прошедшее с первого знакомства со зрителем, оброс легендами, достойными отдельной ленты. Так, сценарий находился в разработке 10 лет, при этом авторами было представлено 12 его вариантов. Оригинальная версия фильма получила рейтинг «Х» из-за чрезмерного насилия на экране. В результате фильм был перемонтирован, а наиболее жестокие моменты — вырезаны.

Мир после катастрофы — тема в духе американского кино. Очередной взгляд на безрадостное будущее представит кинолента «Исход» режиссера Логана Стоуна. Безжалостный тоталитарный режим поглощает безумие хаоса. И в этом мире вдруг возникает «сладкая парочка», отправившаяся на поиски рая. Надсмотрщик и охотница за дезертирами… Они будут оставаться партнерами, пока это будет выгодно обоим.

Еще одна американская кинолента, которая выйдет в прокат 1 апреля, — ответ на все вызовы толерантному демократическому обществу. «В ринге только девушки» — картина на злобу дня (или дней). Героиня, потеряв мать, в одночасье узнает, что ее любимый отец — гей. Сожженная кофейня лишь добавляет красок в черную полосу жизни. А лучшая подруга — полная чернокожая лесбиянка — не нашла ничего лучше, чем привести ее в подпольный женский бойцовский клуб. Но если название и релиз фильма наводят на мысль о «кровавых битвах», то его содержание потенциальных поклонников разочарует. Фильм о расширении прав женщин в современном мире.

Поклонников ужастиков ждет встреча с «Учеником экзорциста». Оригинальное название фильма переводится как «Седьмой день». Молодой священник сталкивается с очень сложным случаем одержимости. Под руководством бывалого экзорциста ему придется погрузиться в ад на Земле, столкнуться с собственными демонами и разобраться, почему одержимость распространяется как эпидемия.

Бразильский фильм «Розовое облако», снятый еще 2019 году, неожиданно оказался пророческим. Если бы он увидел свет в год съемок, то многие сочли бы его фантастическим. Но в 2021 году фильм смотрится более реальным. Главные герои случайно оказываются в двухэтажном особняке. Утром пара просыпается от рева сирен и громкоговорителей — власти призывают всех запереться и закрыть окна, так как в небе над всей планетой появились розовые облака, их испарения смертельны. Герои слушают новости, звонят родным, успокаивают друг друга: «скоро это закончится». Но это затянется на годы. 2020 год существенно изменил наше представление о фантастике, в жанре которой снят фильм. И поэтому смотрится совершенно иначе — через призму личного опыта.

Приключенческий фантастический фильм «Пришелец из Сказки» режиссера Томаша Шафраньски хорошо подойдет для семейного просмотра. Эта история о том, как школьники открывают портал в другое измерение. Из портала на Землю попадает беглец, которого преследуют беспощадные охотники за головами. Дети пытаются найти способ спасти пришельца и отправить обратно в его мир. Фильм динамичный, с большим количеством событий и приключений, которые будут «держать» зрителей до последнего кадра.

Юных москвичей 1 апреля порадует двумя премьерами. Первая — фантастическая «Дино Дана» о маленькой девочке, обожающей динозавров. Более того, она их видит! Девочка готова отправиться в незабываемое путешествие в парк Юрского периода, чтобы найти ответ на главный вопрос, мучающий ее: «Почему ученые находят так много останков взрослых динозавров, но совсем нет следов детенышей?»

Голландский мультфильм с оптимистичным названием «Все будет хорошо» призван напомнить всем про светлые стороны нашей жизни, вернуть улыбку и зарядить позитивом.

Поклонников качественной «документалки» ждет рандеву с режиссером Эрминио Перокко. Фильм «Тинторетто и новая Венеция» — о живописце венецианской школы позднего Ренессанса. Картины художника поражали и почти пугали современников. Сезанн считал, что значение Тинторетто для живописи можно сравнить со значением Платона для философии и Бетховена для музыки. Его «Тайная вечеря» была написана специально для венецианской церкви Сан-Джорджо Маджоре, где и демонстрируется по сей день. Картина поражает смелостью композиции, в которой искусно переплетены земные и божественные детали.

И, наконец, порадует зрителей кинотеатров… Леонид Агутин. Музыкант приглашает отправиться в путешествие и стать гостем его концерта в историческом центре Гаваны. Основная часть фильма была снята еще в 2010 году во время подготовки к уникальному концерту Cosmo Life на Кафедральной площади Гаваны. Лучшие музыканты из России, США и Кубы, в том числе легендарные Омара Портуондо и Ал Ди Меола, подарят уникальную возможность почувствовать объединяющую силу музыки.

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