Выставка кукол и мишек Тедди пройдет на Тишинке

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Куклы и мишки Тедди такие разные: реалистичные и портретные, антикварные и современные, театральные и выполненные в натуральный размер. В выходные, с 9 по 11 апреля, все они встретятся со своими поклонниками на выставке-фестивале, который пройдет в выставочном комплексе T-Modul.

На международной выставке-ярмарке традиционно собираются художники из разных городов России и зарубежья. Здесь они демонстрируют свои достижения, не только создавая новые образы, но и реставрируя бесценные игрушки прошлых веков.

На фестивале открыт «Медведариум», где представлены мишки Тедди из музейных коллекций, миниатюрные мишки высотой 2 сантиметра, мохеровые, плюшевые, с классическим дизайном и крэйзи, винтажные, современные и, конечно, друзья Тедди.

Посетители смогут отправиться в мир детства бабушек и увидеть антикварные и старинные куклы, изготовленные еще в XIX веке, а также посмотреть на советских пупсов. На выставке работает «клиника» для кукол, где мастера-реставраторы смогут подарить куклам второе рождение, сообщается на сайте выставки.

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