Выставка «Возвращение в Россию» откроется в «Гостином дворе»

Фото: Smirnov Nikita

«Гостиный двор» представляет выставку «Возвращение в Россию. Эльвира Еропкина — мастер художественного фарфора». Экспозиция будет открыта с 10 по 28 апреля, сообщается на сайте объединения «Манеж».

Скульптор и художник Ломоносовского (Императорского) фарфорового завода Эльвира Игоревна Еропкина принимала участие во многих отечественных и зарубежных выставках. В 2002 году ее работы были представлены в Государственном Эрмитаже на выставке «Четыре взгляда на фарфор».

С творчеством художницы на предприятии возродились утраченные в 60-е годы традиции жанровой скульптуры. Тематика ее произведений обращена к образам современников, сказочных и литературных персонажей, к героям театральных и балетных постановок. Апеллируя к богатому наследию художников начала ХХ века, Еропкина раскрывала традиционные темы в фарфоровой скульптуре с помощью современного восприятия.

На выставке представлены авторские предметы из личного собрания Эльвиры Еропкиной, включая подаренные ей работы коллег по Ломоносовскому фарфоровому заводу. Эти работы были возвращены в Россию из Израиля и переданы в галерею «Русский авангард 10–30-х годов».

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