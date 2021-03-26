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Зоологический музей отметит День грызуна
Фото: Сергей Шахиджанян, Вечерняя Москва

Зоологический музей отметит День грызуна

Ольга Маркова

Культура

Всемирный день грызуна отметят в Зоологическом музее МГУ в воскресенье, 11 апреля. Гостей ожидает встреча с живыми героями праздника, сообщается на сайте музея.

Здесь можно будет узнать, кто приходил в гости к Мухе-Цокотухе. На занятии для самых маленьких ребятам расскажут, кто такие насекомые, какими они бывают, что они едят, как передвигаются, и еще много разных интересных фактов об их жизни.

Интерактив «Зачем тебе такие зубы?» не только расскажет о том, какими они бывают у животных, но и о том, как живут те, у кого зубов вообще нет.

На празднике для взрослых и детей пройдут две экскурсии: обзорная по всем экспозиционным залам и «Птицы земного шара».

Читайте также: День птиц пройдет в Зоологическом музее МГУ

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