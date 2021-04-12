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Сергей Собянин открыл выставку «Первый» в Музее космонавтики
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин открыл выставку «Первый» в Музее космонавтики

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 111Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл выставку «Первый», которую посвятили 60-летию первого полета человека в космос. Церемония открытия выставки в Музее космонавтики прошла в понедельник, 12 апреля.

Участие в открытии приняли старшая дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена и ветераны отряда космонавтов.

— Провели большую работу и организовали выставку под названием «Первый», посвященную 60-летию первого полета человека в космос — полету Гагарина. Огромное спасибо десяткам наших музеев по всей стране, предприятиям ракетно-космической отрасли, семье Гагарина, что позволили создать эту уникальную выставку, — сказал Сергей Собянин.

Столичный мэр пояснил, что полет человека в космос стал серьезной вехой в развитии цивилизации. Этот этап позволил сформировать новую философию, согласно которой следует беречь планету и ее обитателей, добавил глава города.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал о строительстве на ВДНХ музейного павильона «Космос». Он напомнил также о работе по созданию национального космического центра.

Помимо этого, столичный мэр поздравил москвичей с Днем космонавтики, сообщает РИА Новости.

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музей космонавтикиСергей Собянинкосмос
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