Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Праздником Весны и Труда. Поздравление главы города опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 1 мая.

Мэр отметил, что москвичи второй раз встречают Первомай в условиях пандемии. Сергей Собянин отметил, что коронавирус тяжело ударил по трудовым коллективам. Но, несмотря на это, экономика столицы начинает постепенно восстанавливаться.

— Москва продолжает ключевые программы развития города, дает людям тысячи рабочих мест. Мы поддерживаем жителей, помогаем пережить трудное время. Вместе справимся, — написал мэр.

Он добавил, что в столице снова отменено праздничное шествие по Красной площади, однако, продолжил глава города, майские дни можно провести с самыми близкими людьми.

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