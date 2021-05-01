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Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил горожан с Праздником Весны и Труда. Поздравление главы города опубликовано на его странице в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 1 мая.

Мэр отметил, что москвичи второй раз встречают Первомай в условиях пандемии. Сергей Собянин отметил, что коронавирус тяжело ударил по трудовым коллективам. Но, несмотря на это, экономика столицы начинает постепенно восстанавливаться.

— Москва продолжает ключевые программы развития города, дает людям тысячи рабочих мест. Мы поддерживаем жителей, помогаем пережить трудное время. Вместе справимся, — написал мэр.

Он добавил, что в столице снова отменено праздничное шествие по Красной площади, однако, продолжил глава города, майские дни можно провести с самыми близкими людьми.

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поздравления мэраСергей СобянинПервомай
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