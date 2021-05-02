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Москвичам рассказали, как не заразиться COVID-19 во время майских праздников
09_09_18 ВЕЧЕР В ЗАРЯДЬЕ _КОЛОСКОВА

Москвичам рассказали, как не заразиться COVID-19 во время майских праздников

Полина Долганова

Общество

Врачи посоветовали москвичам соблюдать несколько простых правил безопасности, чтобы не заразиться коронавирусной инфекцией во время майских праздников.

В первую очередь, следует отказаться от посещения других регионов страны в больших компаниях. Лучше провести выходные в узком кругу и на природе.

Врач-эпидемиолог Татьяна Елагина также посоветовала не посещать популярные курорты, на которые приезжает огромное количество людей.

По ее словам, при посещении людных мест снизить риски инфицирования позволит соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты.

Инфекционист и профессор Николай Малышев отметил, что в поездку лучше отправляться на автомобиле — это значительно снижает риск заражения.

Он добавил, что москвичам необходимо осторожно посещать кафе и торговые центры.

—Так же, как и смотреть репетицию парада Победы — надо помнить, что любая толпа, это потенциальный риск заражения, если и смотреть репетицию, то при соблюдении всех мер предосторожности, — уточнил специалист.

Елагина подытожила, что поход в торговый центр можно совместить с пользой для здоровья. При посещении мест массового скопления людей можно найти точку вакцинации и сделать прививку от коронавируса, пишет РИА Новости.

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