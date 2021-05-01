Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Индию
Фото: twitter.com/Himanta Biswa Sarma

Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Индию

Виктория Родимкина

В мире

Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Индию. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины в субботу, 1 мая.

— Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Хайдарабад, Индия. В этот день в стране начинается массовая вакцинация, которая охватит все взрослое население, — отметили в сообщении.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций уточняли, что к лету Индия может стать крупнейшим зарубежным хабом по производству «Спутника V».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. Два самолета из России доставили в Индию 22 тонны гуманитарной помощи. На борту находились кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные лекарства и другие препараты.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Индии выявили более 400 тысяч случаев коронавируса, что стало рекордным показателем с начала пандемии.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Первую партию российской вакцины «Спутник V» привезли на Филиппины

коронавирусИндия«Спутник V»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Можно ли впихнуть невпихуемое всего в один закон

Все мнения
О проекте