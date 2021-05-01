Первая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Индию

Фото: twitter.com/Himanta Biswa Sarma

Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Индию. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте вакцины в субботу, 1 мая.

— Первая партия вакцины «Спутник V» доставлена в Хайдарабад, Индия. В этот день в стране начинается массовая вакцинация, которая охватит все взрослое население, — отметили в сообщении.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций уточняли, что к лету Индия может стать крупнейшим зарубежным хабом по производству «Спутника V».

First batch of #SputnikV vaccine arrives in Hyderabad, India! That's the same day the country starts mass COVID vaccination drive covering its entire adult population. Let's jointly defeat this pandemic. Together we are stronger.✌️ pic.twitter.com/312Kvtax1L — Sputnik V (@sputnikvaccine) May 1, 2021

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. Два самолета из России доставили в Индию 22 тонны гуманитарной помощи. На борту находились кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные лекарства и другие препараты.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Индии выявили более 400 тысяч случаев коронавируса, что стало рекордным показателем с начала пандемии.

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