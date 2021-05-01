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Первую партию российской вакцины «Спутник V» привезли на Филиппины
Фото: twitter.com/XHNews

Первую партию российской вакцины «Спутник V» привезли на Филиппины

Виктория Родимкина

В мире

Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в субботу, 1 мая, прибыла на Филиппины. Об этом сообщает издание Philippine Daily Inquirer со ссылкой на помощника президента страны Роберта Бордже.

По словам Бордже, партия российского препарата была доставлена в страну в 15:50 по местному времени (10:50 по Москве). Сначала планировалось, что поставка «Спутника V» на Филиппины пройдет 28 апреля, но из-за проблем с логистикой она была перенесена на май.

Российская вакцина от COVID-19 была одобрена в 64 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона россиян, которые сделали прививки.

Ранее сообщалось, что вакцинация «Спутником V» в Молдавии начнется 4 мая.

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Филиппиныкоронавирус«Спутник V»
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