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Минздрав Турции разрешил использование вакцины «Спутник V»
Министерство здравоохранения Турции разрешило использование в стране российской вакцины «Спутник V». Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщает РИА Новости.
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