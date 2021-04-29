Разработчики «Спутника V» подадут в суд на регулятора Бразилии за ущерб репутации

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Создатели российской вакцины «Спутник V» против COVID-19 подадут в суд на бразильского фармрегулятора Ansiva из-за недопуска импорта вакцины. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте разработчиков.

Following the admission of Brazilian regulator Anvisa that it did not test Sputnik V vaccine, Sputnik V is undertaking a legal defamation proceeding in Brazil against Anvisa for knowingly spreading false and inaccurate information. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 29, 2021

В сообщении говорится, что иск за распространение ложной информации будет подан из-за признания регулятора в том, что он не проводил тестирование вакцины.

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