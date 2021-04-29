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Разработчики «Спутника V» подадут в суд на регулятора Бразилии за ущерб репутации
Фото: pixabay.com

Разработчики «Спутника V» подадут в суд на регулятора Бразилии за ущерб репутации

Полина Долганова

Внешняя политика

Создатели российской вакцины «Спутник V» против COVID-19 подадут в суд на бразильского фармрегулятора Ansiva из-за недопуска импорта вакцины. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте разработчиков.

В сообщении говорится, что иск за распространение ложной информации будет подан из-за признания регулятора в том, что он не проводил тестирование вакцины.

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вакцинаБразилия«Спутник V»
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