Как совмещать прививки от коронавируса и клещевого энцефалита

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В России продолжается масштабная вакцинация от коронавируса. Одновременно граждане готовятся к сезону клещей. Можно ли совмещать прививки от ковида и клещевого энцефалита, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

«Выжидать не надо»

Если человек здоров, ему можно вакцинироваться от обеих этих инфекций в один и тот же день, считает главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. По его словам, совмещение прививок не грозит страшными последствиями для здоровья.

— Наш организм постоянно сталкивается с очень большим количеством антигенов (они вводятся при вакцинации — прим. «ВМ»), и если человеку просто введут два антигена одновременно, то ничего страшного не произойдет. Бывают даже поливалентные вакцины — защита от сразу нескольких заболеваний в одном уколе. Там все можно совмещать, и то же самое с двумя уколами с разными компонентами. Ничего выжидать не надо, — заявил биолог.

Он высказал мнение, что раздельная вакцинация может быть выгодна производителям препаратов, но это ненаучно и не имеет особого отношения к существу дела. По словам собеседника «ВМ», одни вакцины работают нормально, в то время как другие способны вызывать нежелательные реакции. Во избежание конфуза производители советуют прививаться с перерывами, чтобы на хорошие препараты «не падала тень» от плохих.

— Производитель хочет верить, что его вакцина более чистая, а другая дает побочки. Поэтому ввод обоих препаратов рискует дискредитировать хорошую вакцину, а нарекания никому не нужны, — сказал Чумаков.

По его словам, совместная вакцинация не приведет к тому, что антигены от разных уколов начнут как-то «конфликтовать» друг с другом, отменяя положительные эффекты препаратов. Вакцины, как утверждает эксперт, действуют параллельно, поэтому вопрос не в их назначении, а в качестве.

Также собеседник «ВМ» заверил, что COVID-19, ставший проблемой для всего мира ввиду собственной новизны и чрезвычайной опасности, не взаимодействует внутри организма с вакциной от клещевого энцефалита.

— Если угодно и вы не хотите, чтобы, так сказать, кирпич вам на голову не свалился, то прививаться можно и от того, и от другого в один день. Все будет нормально, — добавил биолог.

На всякий случай

В свою очередь доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн порекомендовал все же не спешить прививаться двумя разными препаратами в один день, предупредив о возможных побочных эффектах.

— Иммунологических возражений против этих вакцин нет, но речь идет о двух разных препаратах. Если вы поставите две прививки в один день, я допускаю, что их влияние на здоровье может быть неблагоприятным, — сказал вирусолог.

Он уточнил, что последствия будут «мелкими», похожими на типичные симптомы, проявляющиеся после любой вакцинации. Речь идет о возможном возникновении небольшой головной боли и незначительного повышения температуры.

— Побочка бывает редко, — отметил собеседник «ВМ». — А то, что две вакцины как-то могут между собой конфликтовать, — это все выдумки. Вакцинация — это введение небольшого количества антигена. Наша иммунная система все время получает какие-то антигены. Иммунитет всегда в работе, а потому небольшие воздействия вот этих микрограммов антигенов, вводимых с вакцинами, ничего особенного нам не сделают.

Вместе с тем Альтштейн посоветовал не ставить две вакцины в один день во избежание несущественных, но все же неприятных последствий.

— Все-таки это две разные, отдельные вакцины, поэтому их, конечно, лучше не совмещать. Разрыв между прививками должен составлять хотя бы пару недель. Две недели нужно подождать, — подчеркнул эксперт.

Как подготовиться к вакцинации?

Никаких особых рекомендаций, которые означали бы изменение образа жизни или режима питания, не нужно соблюдать перед прививкой от ковида или клещевого энцефалита, заявили собеседники «Вечерней Москвы». Так, по словам Чумакова, существует только одно важное условие хорошей вакцинации: не быть зараженным какими-либо вирусами на момент выполнения процедуры.

— Никак специально готовиться не надо. Образ жизни привычный, питание заранее не ограничивается. Единственное — нежелательно, чтобы вы болели чем-то инфекционным, — сказал биолог.

Альтштейн также отметил, что нет никаких особых правил относительно поведения или приемов пищи до вакцинации.

— Однако в последнее время у нас стали часто подчеркивать, можно сказать, какую-то особенность среди россиян: мы просим не приходить на прививки пьяными, — с иронией сказал вирусолог.

Он подтвердил, что зараженного пациента не будут вакцинировать, поскольку препарат в таком случае может оказать нулевое действие.

Симптомы и последствия вакцинации

Как рассказал Чумаков, после практически любой вакцинации у людей могут возникать некоторые общие симптомы, схожие с легкой простудой: головная боль, тошнота, слабость, озноб. Вакцина «Спутником V» от COVID-19 редко приводит к таким проявлениям, но иногда возможен небольшой озноб, уточнил собеседник «ВМ».

— Интересно, что у пожилых людей реакция выражена значительно слабее, чем у молодых. Для пенсионеров, наоборот, противопоказаний нет — им не надо бояться. Многие считают, что раз он пожилой, то ему тяжелее переносить последствия вакцинации, но нет. У молодых чаще бывает бурная реакция с температурой под 39 и даже 40 градусов. У пожилых ответ очень слабенький, поскольку с годами иммунитет перестает быть таким гиперактивным — все проходит очень плавно, — сказал биолог.

СПРАВКА «ВМ»

Инъекция для защиты от клещевого энцефалита проводится трижды с последующей ревакцинацией. Три инъекции вводятся по схеме 0, 1–3, 9–12 месяцев, то есть после первой инъекции должен пройти минимум месяц, прежде чем можно будет выполнить вторую.

Существует также экстренная схема вакцинации от энцефалита — две инъекции с интервалом в 14 дней. Экстренно привиться могут те, кто не вакцинировался раньше и при этом направляется в эндемичные очаги весной либо летом. В Москве и Подмосковье, как рассказал «ВМ» Петр Чумаков, риск заразиться клещевым энцефалитом намного ниже, чем на Урале, в Сибири и более восточных регионах России.

Помимо прочего, известно, что вакцина от коронавируса «Спутник V» состоит из двух компонентов, а потому инъекций также две. Перерыв между ними должен составить 21 день.

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