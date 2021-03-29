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Стало известно, когда в столице наступит сезон клещей
Фото: pixabay.com

Стало известно, когда в столице наступит сезон клещей

Елена Фролова

Животные

Клещи появятся в столице в скором времени. Об этом заявил энтомолог, доктор биологических наук Анатолий Захаров.

По его словам, из спячки насекомые выйдут, как только в городе полностью растает снег.

— Причем клещи могут появляться неравномерно: то есть там, где снежный покров есть, их еще не будет, однако в то же время в другом, более теплом месте, где снега уже нет, они будут активизироваться, — объяснил Анатолий Захаров.

Он также подчеркнул, что наиболее опасными местами считаются леса и луга с высокой травой и кустарниками. Дело в том, что там вероятность встретить клеща гораздо выше, отмечает «Москва 24».

Как пояснил энтомолог, в первую очередь эти насекомые обитают в лесах и кустарниках, в основном там, где есть большое количество мелких млекопитающих грызунов, а также достаточно густая растительность. При этом существует риск «поймать» клеща в городе, так как они перемещаются с места на место, впиваясь в мелких животных.

Что делать человеку

Эксперт также подчеркнул, как вести себя, если клещ был найдет на теле человека. Например, если он еще не впился, то нельзя его быстро и кое-как дергать. Для этого, по мнению Анатолия Захарова, надо использовать специальные наборы, которые продаются в аптеках. С их помощью нужно извлечь клеща, а потом сдать его на анализ.

Помимо этого, с наступлением тепла после любой прогулки в лесу или местах с густой растительностью необходимо по возвращении домой снять с себя и вытряхнуть всю одежду. Еще лучше, если ее простерилизовать. Также важно осмотреть тело на предмет впившихся насекомых.

Как защитить животных

Тем временем, врач-ветеринар Сергей Коновец рассказал ФАН, как защитить животных от клещей. По его словам, начинать нужно со специальной обработки питомца. Дело в том, что весной эти кровососущие насекомые особенно активны, поэтому хозяину нужно выбрать оптимальный для него метод: таблетки, капли на холку или специальный спрей.

— Каждый заводчик обладает своим мнением на этот счет. К примеру, капли на холку удобны в применении. К тому же они дают защиту не только от клещей, но и от блох, и нескольких видов самых распространенных глистов, — объяснил Сергей Коновец.

Кроме того, другие владельцы обрабатывают своих четвероногих только спреем. По словам ветеринара, все-таки самое эффективное средство – это таблетки от клещей. Даже если клещ присосется, то он сразу будет парализован и не успеет нанести вред животному.

При этом он отметил, что за последние пять лет заводчики стали реже обращаться за помощью с этой проблемой.

Читайте также: Биолог рассказал, как уберечься от укусов клещей

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