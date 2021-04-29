Индия может запустить вакцинацию «Спутником V» 1 мая

Фото: Пресс-служба Совфеда

Индия запустит программу вакцинации «Спутником V» с 1 мая текущего года. Об этом в четверг, 29 апреля, журналистам сообщил посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма.

— Первого мая мы запускаем программу вакцинации «Спутником V» в Индии, — цитирует Варму РИА Новости.

Он также выразил надежду, что российская вакцина сможет побороть мутации коронавируса в Индии.

Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры РФПИ и индийского фармрегулятора о возможности комбинирования препарата российского производства с вакциной AstraZeneca. Посол уточнил, что это даст Индии дополнительные возможности.

Ранее специалисты обнаружили в индийском штате Западная Бенгалия новый вид COVID-19.

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