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Индия может запустить вакцинацию «Спутником V» 1 мая
Фото: Пресс-служба Совфеда

Индия может запустить вакцинацию «Спутником V» 1 мая

Полина Долганова

Внешняя политика

Индия запустит программу вакцинации «Спутником V» с 1 мая текущего года. Об этом в четверг, 29 апреля, журналистам сообщил посол Индии в Москве Датла Бала Венкатеш Варма.

— Первого мая мы запускаем программу вакцинации «Спутником V» в Индии, — цитирует Варму РИА Новости.

Он также выразил надежду, что российская вакцина сможет побороть мутации коронавируса в Индии.

Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры РФПИ и индийского фармрегулятора о возможности комбинирования препарата российского производства с вакциной AstraZeneca. Посол уточнил, что это даст Индии дополнительные возможности.

Ранее специалисты обнаружили в индийском штате Западная Бенгалия новый вид COVID-19.

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