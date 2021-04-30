Вакцинация препаратом «Спутник V» в Молдавии начнется 4 мая

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Вакцинация российским препаратом от коронавирусной инфекции «Спутник V» начнется в Молдавии 4 мая. Об этом заявила спикер парламента страны Зинаида Гречаный.

По ее словам, 30 апреля в Молдавию доставлен второй компонент препарата. Вакцинация жителей начнется с 4 мая. Эту информацию также подтвердил государственный секретарь Министерства здравоохранения Молдавии Игорь Куров, сообщает РИА Новости.

Ранее Министерство здравоохранения Турции одобрило использование в стране российской вакцины «Спутник V». Регистрация вакцины прошла в рамках ускоренной процедуры. Российский препарат будет использоваться для экстренного применения. Турция стала 63-й страной, где одобрено применение «Спутника V».

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