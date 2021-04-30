Попова оценила устойчивость иммунитета после вакцинации от COVID-19

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Иммунитет после вакцинации от коронавирусной инфекции держится от 10 до 12 месяцев. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, иммунитет после вакцинации от коронавируса является достаточно устойчивым. Вырабатываемый иммунитет защищает от всех штаммов коронавирусной инфекции.

Также Попова отметила, что в России выявлено более 350 случаев заболевания британским штаммом коронавируса.

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