Роспотребнадзор рассказал, когда отменят масочный режим в общественных местах

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Масочный режим, который был введен в России из-за пандемии коронавирусной инфекции, может быть отменен в общественных местах уже в этом году. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили в Instagram-stories ведомства.

Отмечается, что в ближайшее время масочный режим не будет отменен. Дальнейшее ослабление ограничений возможно к лету.

— В 2021 году масочный режим в общественных местах может быть отменен, — говорится в сообщении.

Фото: instagram/rospotrebnadzor.official

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эта надежда основывается на двух факторах. Во-первых, россияне научились жить с коронавирусом, во-вторых, население страны проходит вакцинацию.

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