Мясников рассказал, сможет ли «Спутник V» конкурировать с другими вакцинами в Турции

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на новость о том, что министерство здравоохранения Турции одобрило использование в стране российской вакцины «Спутник V». По его словам, происходят невероятные вещи, потому что страны за короткий срок принимают и одобряют вакцины.

— Обычно бюрократические процедуры занимают десятилетия. Это со стороны кажется сейчас, что решения долго принимаются, на самом деле это космически быстро. Тот факт, что «Спутник V» стал не первым на турецком рынке… Я думаю, это просто правильно поданные документы. Поэтому это все долго, любая запятая может развернуть все документы. Как в Бразилии, там же тоже завернули, а потом сказали, давайте, дополняйте и будет дальше рассматривать, — сказал Мясников корреспонденту «Вечерней Москвы».

Врач отметил, что российский препарат сможет конкурировать с другими вакцинами, которые используются в Турции.

— Потому что надежен, дешевле и самое главное всегда будут люди, которые побоятся делать совсем уж новую вакцину, которым является Pfizer. Мы абсолютно конкурентно способны, — подчеркнул Мясников.

Напомним, в пятницу, 30 апреля, министерство здравоохранения Турции одобрило использование в стране российской вакцины «Спутник V». Регистрация вакцины прошла в рамках ускоренной процедуры. Российский препарат будет использоваться для экстренного применения. Турция стала 63-й страной, где одобрено применение «Спутника V».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Разработчики «Спутника V» подадут в суд на регулятора Бразилии за ущерб репутации