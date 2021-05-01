Минздрав Индии выявил рекордное число случаев коронавируса с начала пандемии

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В Индии за минувшие сутки выявили рекордное число случаев коронавируса — 401 993. Скончались 3523 человека с подтвержденной инфекцией. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Индии в субботу, 1 мая.

Уточняется, что эти показатели стали самыми высокими с начала пандемии. Так, число новых заболевших уже десятый день превышает 300 тысяч человек.

Индия находится на втором месте в мире по количеству выявленных случаев COVID-19. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 19,1 миллиона случаев инфекции. Вылечились более 15,6 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 211 тысяч человек.

Кроме того, сообщается, что вакцинацию от коронавируса в Индии прошли свыше 154 миллионов человек, сообщает РИА Новости.

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