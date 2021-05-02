Еще 8697 случаев COVID-19 выявили в России за последние сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Еще 8697 случаев коронавируса выявили в 82 регионах России за минувшие сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба в воскресенье, 2 мая.

Среди новых пациентов 14,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались за сутки в стране 342 человека, вылечились — 7339 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Москва продолжает лидировать по количеству новых пациентов с коронавирусом. В столице за сутки выявили 2699 новых случаев COVID-19. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировали 718 новых пациентов. На третьем месте — Московская область, где выявили 650 случаев коронавируса.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в России выявлено 4 823 255 случаев COVID-19. За весь период скончались 110 862 человека, вылечились от коронавируса 4 443 922 пациента.

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