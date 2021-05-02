Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Еще 8697 случаев COVID-19 выявили в России за последние сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Еще 8697 случаев COVID-19 выявили в России за последние сутки

Анастасия Волоснова

Общество

Еще 8697 случаев коронавируса выявили в 82 регионах России за минувшие сутки. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба в воскресенье, 2 мая.

Среди новых пациентов 14,7 процента не имели клинических проявлений болезни. Скончались за сутки в стране 342 человека, вылечились — 7339 пациентов.

Еще 8697 случаев COVID-19 выявили в России за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Москва продолжает лидировать по количеству новых пациентов с коронавирусом. В столице за сутки выявили 2699 новых случаев COVID-19. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировали 718 новых пациентов. На третьем месте — Московская область, где выявили 650 случаев коронавируса.

Еще 8697 случаев COVID-19 выявили в России за последние суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в России выявлено 4 823 255 случаев COVID-19. За весь период скончались 110 862 человека, вылечились от коронавируса 4 443 922 пациента.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вакцинация от COVID-19 продолжится в обычном режиме на майских праздниках в Москве

статистикапандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Все мнения
О проекте