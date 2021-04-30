Вакцинация от COVID-19 продолжится в обычном режиме на майских праздниках в Москве

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Работа пунктов вакцинации в городских поликлиниках и мобильных бригад в общественных пространствах не изменится на майских праздниках в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города столицы.

Чтобы сделать прививку в местах работы выездных бригад, необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Уточняется, что москвичи также смогут сделать прививку по пути на дачу в одном из 11 торговых центров Москвы, где расположены выездные бригады вакцинации. После получения первого компонента препарата жители столицы смогут сделать вторую прививку в других пунктах вакцинации

Так, с 28 апреля заработали пункты вакцинации в торговых центрах «Калейдоскоп», «Океания», «Саларис» «Город», «Л-153», а с 29 апреля — в супермаркетах «Ашан Алтуфьево» и «Атак Шоссе энтузиастов», торговых центрах «Европолис» и «Косино Парк», пишет официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, сообщалось, что выездные бригады вакцинации от COVID-19 будут работать в майские праздники в ТиНАО. Москвичам также рассказали, кто и как может получить бонусы за вакцинацию от коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил программу поощрения пожилых москвичей, привившихся от коронавируса. Горожане старше 60 лет с московским полисом ОМС, которые сделали первую вакцину от коронавируса, смогут со вторника, 27 апреля, получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей) либо промокод на эту сумму. Карты будут выдавать в поликлиниках и пунктах вакцинации. Промокод можно будет получить после регистрации на сайте ag-vmeste.ru. Отмечается, что акция распространится и на тех пожилых жителей столицы, которые полностью или частично вакцинировались до 27 апреля.

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