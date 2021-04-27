Тысяча за прививку: кто и как может получить бонусы за вакцинацию от коронавируса

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Жители столицы старше 60 лет могут получить поощрение, если сделают прививку от коронавируса. Как работает эта схема и о каких наградах идет речь — в материале «Вечерней Москвы».

В чем суть программы?

Согласно информации на официальном портале мэра и правительства столицы, 27 апреля в городе стартовала программа под названием «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе». В ее рамках москвичи могут получить подарочную карту или промокод на 1000 призовых баллов (тысячу рублей — прим. «ВМ»), если согласятся привиться от ковида.

Кто может принять участие в акции?

Программа призвана поощрять пожилых граждан, которые наиболее уязвимы перед COVID-19. В связи с этим принять участие в акции могут только жители столицы старше 60 лет.

Что нужно сделать, чтобы стать участником программы?

Ключевое условие — сходить в один из сотни имеющихся в Москве пунктов вакцинации, где вам поставят первую прививку от ковида (вакцинация проводится в два этапа, поскольку сам препарат состоит из двух компонентов — прим. «ВМ»). Пункты располагаются на базе городских поликлиник.

Вакцинироваться также можно в частных медучреждениях — партнерах Департамента здравоохранения Москвы или в местах работы выездных бригад вакцинации столичного депздрава. Более того, для маломобильных граждан предусмотрена вакцинация на дому. Для этого необходимо связаться с соцработниками.

Запись на прививку доступна на порталах mos.ru и emias.info, а также в приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО». Помимо этого, зарегистрироваться на процедуру можно через информационные киоски в поликлиниках города или позвонив в пункт вакцинации. Важно: при себе должны быть паспорт и полис ОМС.

Полный перечень площадок, где можно бесплатно вакцинироваться от коронавируса в Москве, доступен здесь.

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Я привился — что дальше?

Есть два пути: получение подарочной карты или электронного сертификата с баллами. Здесь ключевое отличие состоит в том, что карту выдают сразу на руки (на месте после процедуры), а промокод — в Сети.

В целом у всех участников программы есть выбор, который они могут сделать либо в пользу карты, либо в пользу сертификата. При этом на сайте акции отмечается, что те, кто получил первый компонент вакцины до старта программы (27 апреля), могут получить только промокод.

Где и как я могу получить карту с денежными бонусами?

Карту выдают после первой прививки в поликлинике, на месте работы выездной бригады или при домашней вакцинации. Карта предоставляется в день прививки — сразу после процедуры.

Как получить электронный сертификат?

Для получения промокода участнику программы нужно, используя учетную запись от портала mos.ru, авторизоваться на сайте акции ag-vmeste.ru. Далее потребуется ввести в специально отведенном поле номер полиса ОМС, чтобы активировать его и получить баллы. При этом уточняется, что активация полиса становится доступна не ранее чем через 24 часа после первой прививки от вируса.

Далее в течение суток должны прийти бонусные баллы, которые до 31 декабря 2021 года можно обменять на поощрения, прописанные на сайте программы. Здесь также подчеркивается, что получить выбранное поощрение можно не раньше чем через 24 часа после обмена баллов на награду.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

На что я могу потратить подарочные баллы?

Бонусные баллы с подарочной карты можно потратить на покупку товаров или услуг в магазинах, аптеках и заведениях, которые являются партнерами программы. Среди них, в частности, магазины «Дикси», «Магнит», «Ригла», «Пятерочка», «Леруа Мерлен» и другие. Обменять баллы на собственно деньги нельзя.

Промокоды обмениваются на поощрения от партнеров сайта ag-vmeste.ru. Ими стали самые разные учреждения — начиная с аптек «Столетов», «Озерки» и заканчивая кафе «Шоколадница», «Теремок» и другими.

Когда закончится программа?

Акция будет проходить с 27 апреля по 1 июля. Поставить первую прививку и получить карту либо сертификат нужно в указанный промежуток. При этом сами подарочные баллы можно хранить до 1 апреля 2022 года, затем они автоматически сгорают.

«Самые подверженные пациенты»

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский поддержал идею поощрять пожилых москвичей за вакцинацию от коронавируса. По мнению ученого, это правильная мера, поскольку чем человек старше, тем тяжелее он переносит заболевание, вызванное инфекцией.

— Пожилые люди — это самая подверженная тяжелым последствиям группа пациентов. У них и вероятность заражения ковидом высока, и более тяжелые последствия от этого, — отметил собеседник «ВМ».

Он добавил, что для граждан пенсионного возраста даже уханьский штамм ковида может оказаться настоящей угрозой, не говоря уже о более опасной британской мутации.

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