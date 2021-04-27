В Москве стартовала программа поощрения пожилых горожан, сделавших прививку от COVID-19

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Программа «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе» стартовала в Москве 27 апреля. С этого дня жители столицы старше 60 лет, которые до 1 июля включительно сделают прививку от коронавирусной инфекции, смогут стать обладателями подарочной карты или электронного сертификата на одну тысячу призовых баллов.

Уточняется, что один балл равен одному рублю. Принять участие в программе могут граждане с московским полисом ОМС.

Подарочную карту или сертификат (промокод) можно использовать для оплаты товаров или услуг в магазинах, аптеках, ресторанах, кафе и других партнеров акции, полный список которых размещен на официальном сайте. Отмечается, что обменять баллы на денежный эквивалент нельзя.

Акция распространилась и на тех пожилых жителей столицы, которые полностью или частично вакцинировались до 27 апреля. Для них доступно только оформление электронного сертификата (промокода).

Подарочные карты будут выдавать в поликлинике, в месте работы выездной бригады или после получения первой вакцины на дому. Желающим получить промокод нужно зарегистрироваться на сайте акции до 10 июля, где ввести номер своего полиса ОМС. Регистрация в программе потребует стандартной или полной учетной записи на mos.ru, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил программу поощрения пожилых москвичей, привившихся от COVID-19.

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