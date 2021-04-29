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Выездные бригады вакцинации от COVID-19 будут работать в майские праздники в ТиНАО
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 будут работать в майские праздники в ТиНАО

Анастасия Волоснова

Город

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 будут работать в майские праздники в Новой Москве. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Уточняется, что работу 15 бригад продлили из-за большого спроса. График работы бригад в майские праздники не изменится.

— Это повысит доступность вакцинации — как для постоянных жителей ТиНАО в силу большой протяженности территории и удаленности от других пунктов вакцинации, так и для тех, кто собирается провести майские праздники и выходные на даче. Именно в этих округах сосредоточено большое количество дачных участков, — пояснили в пресс-службе.

Москвичи также смогут сделать прививку по пути на дачу в одном из 11 торговых центров Москвы, где расположены выездные бригады вакцинации. После получения первого компонента препарата жители столицы смогут получить вторую прививку в других пунктах вакцинации, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что акция «Помощники вакцинации» объединила более четырех тысяч московских волонтеров. Кроме того, москвичам рассказали, кто и как может получить бонусы за вакцинацию от коронавируса.

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