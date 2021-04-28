Более 750 тысяч новых случаев COVID-19 обнаружили в мире за сутки

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

За минувшие сутки во всем мире обнаружили 763,6 тысячи новых случаев коронавируса. Это следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду, 28 апреля.

Больше всего новых случаев обнаружили в Индии — 376 684, в странах Европы — 181 039, а также в Северной и Южной Америке — 134 967.

Отмечается, что за прошедшие сутки в мире от COVID-19 скончалось примерно 12,2 тысячи людей.

Всего за время пандемии коронавирусом переболели 148,3 миллиона людей. При этом скончались 3,1 миллиона человек, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что ФМБА зарегистрирует лекарство «МИР-19» от COVID-19 к концу лета.

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