ФМБА зарегистрирует лекарство «МИР-19» от COVID-19 к концу лета

Фото: Пресс-служба Госдумы

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России собирается зарегистрировать лекарство от коронавируса «МИР-19» к концу лета этого года. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова в среду, 28 апреля.

После регистрации лекарство первое время будут применять только в больницах. Если оно окажется эффективным, то планируется создать еще две формы препарата. «МИР-19» будут использовать для того, чтобы не дать развиться COVID-19, если человек ранее контактировал с больным.

Кроме того, ФМБА планирует в этот же период создать экспресс-тест, который позволит получить результат за пять-семь минут, заявила Скворцова в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин предоставит Индии экстренную помощь из-за ситуации с COVID-19 в стране.

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