Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
ФМБА зарегистрирует лекарство «МИР-19» от COVID-19 к концу лета
Фото: Пресс-служба Госдумы

ФМБА зарегистрирует лекарство «МИР-19» от COVID-19 к концу лета

Иван Юминов

Здоровье

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России собирается зарегистрировать лекарство от коронавируса «МИР-19» к концу лета этого года. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова в среду, 28 апреля.

После регистрации лекарство первое время будут применять только в больницах. Если оно окажется эффективным, то планируется создать еще две формы препарата. «МИР-19» будут использовать для того, чтобы не дать развиться COVID-19, если человек ранее контактировал с больным.

Кроме того, ФМБА планирует в этот же период создать экспресс-тест, который позволит получить результат за пять-семь минут, заявила Скворцова в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин предоставит Индии экстренную помощь из-за ситуации с COVID-19 в стране.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 15 миллионов рублей за несданный COVID-тест

Вероника СкворцовакоронавирусФМБА
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Аленушка да Иванушка — самые близкие люди на свете

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Все мнения
О проекте
Читайте нас в