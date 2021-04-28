Путин предоставит Индии экстренную помощь из-за ситуации с COVID-19 в стране

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди в ходе телефонного разговора о том, что стране будет предоставлена экстренная помощь из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 28 апреля.

— Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь, — рассказали в ведомстве.

Так, МЧС России доставит в Индию более 22 тонн средств, в том числе оборудование для выработки кислорода, а также аппараты искусственной вентиляции легких, отмечается на сайте Кремля.

Ранее сообщалось о том, что Индия планирует начать выпуск вакцины «Спутник V» в мае.

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