Путин предоставит Индии экстренную помощь из-за ситуации с COVID-19 в стране
Президент России Владимир Путин сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди в ходе телефонного разговора о том, что стране будет предоставлена экстренная помощь из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 28 апреля.
— Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь, — рассказали в ведомстве.
Так, МЧС России доставит в Индию более 22 тонн средств, в том числе оборудование для выработки кислорода, а также аппараты искусственной вентиляции легких, отмечается на сайте Кремля.
Ранее сообщалось о том, что Индия планирует начать выпуск вакцины «Спутник V» в мае.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Попова: Прилетающих в Россию из Индии будут тестировать на COVID-19 в аэропорту