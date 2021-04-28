Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин предоставит Индии экстренную помощь из-за ситуации с COVID-19 в стране
Фото: Администрация президента РФ

Путин предоставит Индии экстренную помощь из-за ситуации с COVID-19 в стране

Иван Юминов

Здоровье

Президент России Владимир Путин сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди в ходе телефонного разговора о том, что стране будет предоставлена экстренная помощь из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 28 апреля.

— Владимир Путин высказал Нарендре Моди слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь, — рассказали в ведомстве.

Так, МЧС России доставит в Индию более 22 тонн средств, в том числе оборудование для выработки кислорода, а также аппараты искусственной вентиляции легких, отмечается на сайте Кремля.

Ранее сообщалось о том, что Индия планирует начать выпуск вакцины «Спутник V» в мае.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Попова: Прилетающих в Россию из Индии будут тестировать на COVID-19 в аэропорту

Владимир ПутинкоронавирусИндия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Все мнения
О проекте
Читайте нас в