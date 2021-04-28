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Попова: Прилетающих в Россию из Индии будут тестировать на COVID-19 в аэропорту
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Попова: Прилетающих в Россию из Индии будут тестировать на COVID-19 в аэропорту

Виктория Родимкина

Здоровье

Всех прилетающих в Россию из Индии с 27 апреля начали тестировать на коронавирус в аэропорту. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 28 апреля.

Она отметила, что дополнительный контроль затронет все рейсы, прибывающие из Индии.

— Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Российскую Федерацию, — сказала Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что контроль будет двухэтапным. Сначала граждане пройдут экспресс-тест на COVID-19, а затем — классический ПЦР.

В конце марта Министерство здравоохранения Индии сообщило об обнаружении новой разновидности коронавируса с наличием сразу двух мутаций.

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Анна ПоповакоронавирусИндия
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