Попова: Прилетающих в Россию из Индии будут тестировать на COVID-19 в аэропорту

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Всех прилетающих в Россию из Индии с 27 апреля начали тестировать на коронавирус в аэропорту. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду, 28 апреля.

Она отметила, что дополнительный контроль затронет все рейсы, прибывающие из Индии.

— Это позволительно в рамках только что принятого постановления главного государственного санитарного врача о выборочном контроле иностранцев, прилетающих в Российскую Федерацию, — сказала Анна Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что контроль будет двухэтапным. Сначала граждане пройдут экспресс-тест на COVID-19, а затем — классический ПЦР.

В конце марта Министерство здравоохранения Индии сообщило об обнаружении новой разновидности коронавируса с наличием сразу двух мутаций.

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