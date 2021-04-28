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Россия направит крупную партию помощи в Индию в целях борьбы с коронавирусом
Фото: МИД РФ

Россия направит крупную партию помощи в Индию в целях борьбы с коронавирусом

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Власти России приняли решение направить в Индию крупную партию медицинской помощи в целях борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ в среду, 28 апреля.

Уточняется, что помощь будет отправлена в ближайшие дни. В отправляемой партии есть кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие лекарства, необходимые для борьбы с пандемией.

Ранее сообщалось, что Индия входит в список стран, где было выявлено более 10 миллионов случаев COVID-19.

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