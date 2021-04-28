Россия направит крупную партию помощи в Индию в целях борьбы с коронавирусом

Фото: МИД РФ

Власти России приняли решение направить в Индию крупную партию медицинской помощи в целях борьбы с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ в среду, 28 апреля.

Уточняется, что помощь будет отправлена в ближайшие дни. В отправляемой партии есть кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие лекарства, необходимые для борьбы с пандемией.

Ранее сообщалось, что Индия входит в список стран, где было выявлено более 10 миллионов случаев COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Разработчик «ЭпиВакКороны» заявил об эффективности вакцины против индийского штамма