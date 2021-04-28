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Более 3,1 миллиона человек в мире скончались от коронавируса
Фото: twitter.com/XHNews

Более 3,1 миллиона человек в мире скончались от коронавируса

Виктория Родимкина

В мире

Количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире на утро среды, 28 апреля, превысило 148,3 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса 28 апреля.

Так, всего в мире зафиксировано 148 355 390 случаев коронавируса. Скончались от инфекции 3 131 660 человек. В списке стран, где было выявлено более 10 миллионов случаев COVID-19, находятся США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу выявленных случаев коронавируса и скончавшихся от него по-прежнему остаются США.

По последним данным, в России выявлено 4 779 425 случаев COVID-19. За все время пандемии в РФ зафиксировано 108 980 летальных случаев.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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