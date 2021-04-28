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Индия планирует начать выпуск вакцины «Спутник V» в мае
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Индия планирует начать выпуск вакцины «Спутник V» в мае

Иван Юминов

Здоровье

Индия планирует в мае начать выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявили в пресс-службе Кремля в среду, 28 апреля.

— Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины «Спутник V» и отметили ее высокую эффективность и безопасность. Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 миллионов доз «Спутника V», — отмечается на сайте Кремля.

Ранее сообщалось о том, что Россия направит крупную партию помощи в Индию в целях борьбы с COVID-19.

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коронавирусИндия«Спутник V»
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