Индия планирует начать выпуск вакцины «Спутник V» в мае
Индия планирует в мае начать выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявили в пресс-службе Кремля в среду, 28 апреля.
— Лидеры приветствовали регистрацию в Индии российской вакцины «Спутник V» и отметили ее высокую эффективность и безопасность. Выражено удовлетворение тем, что по линии Российского фонда прямых инвестиций достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 миллионов доз «Спутника V», — отмечается на сайте Кремля.
Ранее сообщалось о том, что Россия направит крупную партию помощи в Индию в целях борьбы с COVID-19.
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