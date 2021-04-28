Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 15 миллионов рублей за несданный COVID-тест

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С 1 августа 2020 года москвичей, которые не внесли результаты ПЦР-тестов на коронавирус на сайт госуслуг после возвращения из-за рубежа, оштрафовали на сумму 15 миллионов 45 тысяч рублей. Об этом в среду, 28 апреля, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Специалисты Роспотребнадзора составили 2983 протокола об административных правонарушениях. В результате 1212 гражданам присуждены штрафы на сумму 15 миллионов 45 тысяч рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах.

Напомним, с 1 мая тем россиянам, которые приехали из-за границы, придется сдавать два теста на COVID-19 методом ПЦР в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Исследования необходимо пройти в течение пяти дней и загрузить их результаты на портал Госуслуг.

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