Центр Чумакова подал в ВОЗ документы на преквалификацию вакцины «КовиВак»

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Центр имени Чумакова РАН подал документы на преквалификацию вакцины от коронавируса «КовиВак» во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил руководитель центра Айдар Ишмухаметов в среду, 28 апреля.

— Мы подали документы в ВОЗ на преквалификацию, это некая достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, «третий мир», когда мы справимся сами, будем надеяться, осенью или немножко позже с иммунизацией своего населения, — рассказал глава учреждения в эфире «России 24».

Ранее сообщалось о том, что «КовиВак» может быть эффективен против всех мутаций коронавируса.

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