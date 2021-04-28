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Центр Чумакова подал в ВОЗ документы на преквалификацию вакцины «КовиВак»
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Центр Чумакова подал в ВОЗ документы на преквалификацию вакцины «КовиВак»

Иван Юминов

Здоровье

Центр имени Чумакова РАН подал документы на преквалификацию вакцины от коронавируса «КовиВак» во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил руководитель центра Айдар Ишмухаметов в среду, 28 апреля.

— Мы подали документы в ВОЗ на преквалификацию, это некая достаточно длительная дорога для того, чтобы в последующем иметь возможность вакцинировать, как я полагаю, «третий мир», когда мы справимся сами, будем надеяться, осенью или немножко позже с иммунизацией своего населения, — рассказал глава учреждения в эфире «России 24».

Ранее сообщалось о том, что «КовиВак» может быть эффективен против всех мутаций коронавируса.

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ВОЗкоронавирус«КовиВак»
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