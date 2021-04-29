Московский бизнес поддержит вакцинировавшихся от COVID-19 пенсионеров

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Предприниматели Москвы активно присоединяются к программе «Миллион призов #победимCOVIDвместе» в поддержку вакцинации жителей старшего поколения. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

По его словам, к акции уже присоединились 66 компаний, среди которых столичные кафе и рестораны, которые перечислили деньги на поощрение в пользу людей старше 60 лет, сделавших прививку от коронавируса.

— Они получат по тысяче рублей или возможность использовать эти деньги в ресторанах, транспорте и для оплаты услуг, — приводит слова Платонова ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил программу поощрения пожилых москвичей, привившихся от коронавируса. Горожане старше 60 лет с московским полисом ОМС, которые сделали первую вакцину от коронавируса, смогут со вторника, 27 апреля, получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей) либо промокод на эту сумму. Карты будут выдавать в поликлиниках и пунктах вакцинации. Промокод можно будет получить после регистрации на сайте ag-vmeste.ru. Отмечается, что акция распространится и на тех пожилых жителей столицы, которые полностью или частично вакцинировались до 27 апреля.

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