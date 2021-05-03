Почти 20 столичных парков откроют площадки для выступления уличных артистов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Проект «Уличный артист» открывает новое направление. Теперь художники, аниматоры, чтецы, актеры и танцоры получат возможность выступать не только на столичных улицах, но и в парках.

Уточняется, что москвичи и гости столицы смогут посещать выступления артистов бесплатно.

С марта этого года городские артисты успели провести две тысячи выступлений, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

— В пиковые часы загруженность площадок достигает 89 процентов. Для нас это показатель востребованности проекта среди артистов, — заявил директор Московского продюсерского центра, координирующего работу проекта, Андрей Петров.

Площадки для выступлений появятся в 19 парках, их представители выберут артистов в соответствии со своей уникальной концепцией. Желающие выступить могут подать заявку на сайте Московского продюсерского центра. Отбор будет проходить в несколько этапов, имена победителей опубликуют на сайте и на страницах центра в социальных сетях.

Победители смогут забронировать площадку для своих выступлений на весь сезон.

Ранее стало известно, что в столичном парке «Кузьминки» откроется бесплатный «Кинопрактикум».

Читайте также: «Нас встречают улыбками»: уличные артисты — о зрителях, планах и заработках в Москве