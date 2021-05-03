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Бесплатный «Кинопрактикум» откроется в московском парке «Кузьминки»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Бесплатный «Кинопрактикум» откроется в московском парке «Кузьминки»

Евгения Владимирова

Город
Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Парк «Кузьминки» организует бесплатный образовательный проект «Кинопрактикум». На занятиях участники смогут попробовать себя в роли режиссеров кино, сценаристов, операторов и актеров. Все желающие могут научиться кинокритике и созданию костюмов.

Занятия рассчитаны на 90 часов, работать с будущими звездами кинематографа будут известные актеры, режиссеры и сценаристы. Стартует проект 18 мая.

Проект будет длиться пять месяцев. Участники могут посещать все секции или выбрать только одну, посвященную интересующей их профессии.

Курс «Режиссер» проведет Филипп Коршунов, режиссер фильмов «Спасти Пушкина», «Полное превращение», «Неравный брак», «Особый случай». На занятиях слушатели узнают, как создать коммерчески успешный проект, организовать работу на площадке и какие темы сейчас привлекают зрителей больше всего.

На практикуме о профессии сценариста слушатели узнают основные сценарные приемы и выяснят, какие из них лежат в основе любимых фильмов. По итогам курса слушатели напишут свой собственный сценарий, поможет им в этом режиссер театра и кино, сценарист, лауреат международных кинофестивалей Юлия Горбачевская.

Лекции об актерском мастерстве проведут актеры Большого театра, Центрального академического театра Российский армии, «Электротеатра Станиславский», Театра Романа Виктюка, Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Они расскажут слушателям о своем опыте работы в киноиндустрии и поделятся секретами мастерства.

Занятия будут проходить в лектории парка «Кузьминки». Зарегистрироваться и узнать расписание лекций можно на сайте парка.

Ранее стало известно, что на майских праздниках в московских парках пройдут квесты и экскурсии.

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киноПарк «Кузьминки-Люблино»занятия в парке
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