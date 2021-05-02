Квесты и экскурсии пройдут в столичных парках на майских праздниках

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

В столичных парках на майских праздниках проведут квесты, экскурсии и покажут спектакли. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В Измайловском парке 2 мая пройдет детское шоу с аниматорами, а 8 мая — театрализованная экскурсия-прогулка. Музей-заповедник «Царицыно» приглашает всех желающих на квест «Птичий переполох, или В поисках феникса» 2 мая.

В свою очередь в парке «Садовники» москвичам предложат принять участие в квесте и найти все пасхальные яйца. А парк «Северное Тушино» 6 мая в 18:30 устроит показ фильма «Баллада о солдате» в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец».

Экологический забег, во время которого москвичи смогут убрать мусор, пройдет в парке «Фили» 8 мая. Кроме того, для жителей столицы подготовили онлайн-мероприятия.

В социальных сетях парка «Сокольники» 2 мая покажут, как сервировать пасхальный стол. Кроме того, 5 мая специалисты расскажут, какие деревья растут на территории парка. В свою очередь в социальных сетях Бабушкинского парка всем желающим расскажут о творчестве композиторов и музыкантов.

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