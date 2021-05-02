Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей Победы подготовил праздничные мероприятия к 9 Мая
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Музей Победы подготовил праздничные мероприятия к 9 Мая

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы подготовил праздничные мероприятия к 9 Мая. Спектакли, экскурсии и концерты пройдут не только в офлайн-формате, но и в режиме онлайн.

Уточняется, что в День Победы, 9 мая, вход в музей сделают бесплатным.

— Берлинская наступательная операция — кульминационный исторический момент. В годовщину Победы мы расскажем о нем и не только. Гостей музея ждут новая экспозиция, театральный фестиваль, музыкальные концерты, кинопоказ и мастер-класс, — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

На новой экспозиции, которую откроют 9 мая, в музее представят копии документов Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского процессов.

В 10:30 и 11:00 в музее начнутся два спектакля. Первая постановка будет посвящена труженикам тыла и героизму красноармейцев. Вторая работа расскажет о девочке, пережившей блокаду Ленинграда. После спектаклей актеры зачитают фронтовые письма и стихотворения о войне.

В Зале полководцев в течение дня будет идти праздничный концерт. В нем примут участие творческая лаборатория «Красная ZвезДА», шоу-группа «Нужные люди», детский театр «Домисолька», артисты центра Talent Universe и студии «Империя талантов», профессиональные артисты Москонцерта.

Кроме того, перед входом в музей установят специальную скульптуру, на которую москвичи смогут повязать георгиевскую ленту в знак будущего без войн.

Для всех желающих также будут проводить праздничные онлайн-программы. На сайте музея опубликуют три виртуальные экскурсии по трехмерной панораме «Битва за Берлин» и по диораме «Штурм Берлина», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Музей Победы подготовил к Пасхе музыкальную программу.

Читайте также: Глава Минобороны подписал указ о салютах в честь Дня Победы

концертмузей ПобедыДень Победы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Христос воскресе!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Откровения дочки Ефремова: смена пола и пьющая родня

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А соловьи уже пробуют голос

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

«Птичка», любовь моя: как дети в Москве спасали животных

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отправим зэков строить БАМ

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Путин и Зеленский: место встречи изменить еще можно

Игорь Шестаков
Игорь Шестаков

Телевидение становится ресурсом для продвинутых

Все мнения
О проекте