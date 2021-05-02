Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы подготовил праздничные мероприятия к 9 Мая. Спектакли, экскурсии и концерты пройдут не только в офлайн-формате, но и в режиме онлайн.

Уточняется, что в День Победы, 9 мая, вход в музей сделают бесплатным.

— Берлинская наступательная операция — кульминационный исторический момент. В годовщину Победы мы расскажем о нем и не только. Гостей музея ждут новая экспозиция, театральный фестиваль, музыкальные концерты, кинопоказ и мастер-класс, — отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

На новой экспозиции, которую откроют 9 мая, в музее представят копии документов Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского процессов.

В 10:30 и 11:00 в музее начнутся два спектакля. Первая постановка будет посвящена труженикам тыла и героизму красноармейцев. Вторая работа расскажет о девочке, пережившей блокаду Ленинграда. После спектаклей актеры зачитают фронтовые письма и стихотворения о войне.

В Зале полководцев в течение дня будет идти праздничный концерт. В нем примут участие творческая лаборатория «Красная ZвезДА», шоу-группа «Нужные люди», детский театр «Домисолька», артисты центра Talent Universe и студии «Империя талантов», профессиональные артисты Москонцерта.

Кроме того, перед входом в музей установят специальную скульптуру, на которую москвичи смогут повязать георгиевскую ленту в знак будущего без войн.

Для всех желающих также будут проводить праздничные онлайн-программы. На сайте музея опубликуют три виртуальные экскурсии по трехмерной панораме «Битва за Берлин» и по диораме «Штурм Берлина», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Музей Победы подготовил к Пасхе музыкальную программу.

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